Balotelli star in Turchia: beccato a mangiare kebab con un ex calciatore del Napoli (FOTO)

Mario Balotelli sta cercando di rilanciarsi in Turchia a 31 anni, dopo le stagioni amare in Italia passate prima al Brescia e poi al Monza. Con la maglia dell'Adana Demirspor, suo attuale club, ha collezionato 5 reti e 2 assist in 13 presenze, con la squadra attualmente al nono posto in campionato.

Supermario, però, non ha smesso di essere sotto la luce dei riflettori, tant'è che in Turchia viene trattato come una vera e propria star dai media locali e dovunque si sposti c'è sempre un fotografo pronto a pizzicarlo, raccontando cosa fa quando non è impegnato in campo. Così com'è capitato qualche giorno fa, quando l'attaccante è stato fotografo a cena con un ex calciatore del Napoli, Gokhan Inler.

Balotelli Inler

Balotelli, a ridosso di una partita che non avrebbe potuto giocare, è stato ospite di uno dei più rinomati ristoranti della città. Il proprietario, dichiaratosi suo grande fan, ha organizzato per lui un vero e proprio banchetto a base di una particolare specialità di kebab a cui sono seguiti alcuni dolci tipici. Una serata divertente immortalata dai numerosi fotografi presenti.

Adana Demirspor’un yıldız futbolcuları Mario Balotelli ve Gökhan İnler, kente özgü boru kebap yiyip Türk tatlılarının tadına baktı.



