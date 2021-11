Da Roma, la Lazio recupera 4 giocatori: Sarri avrà il dente avvelenato per un motivo

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Daniele Rocca, giornalista di Tuttomercatoweb Lazio. Ecco quanto evidenziato:

"Le risposte più importanti per Sarri sono arrivate dall’Europa League e non dagli allenamenti. Vedere Pedro entrare nel secondo tempo e risolvere la partita, così come successo per Immobile, fa ben sperare. Un altro recuperato è Lazzari. Maurizio, anche contro il suo passato, schiererà i suoi col 433, e presumibilmente gli interpreti saranno: Reina, Lazzari, Hysaj, Luis Felipe, Acerbi. A centrocampo Milinkovic, Luis Alberto e Cataldi, il quale parlerà oggi in conferenza proprio al posto del mister. Avanti il tridente Felipe Anderson, Pedro ed Immobile.

Db Auronzo di Cadore Bl 23/07/2021 - amichevole / Lazio-Triestina / foto Daniele Buffa/Image nella foto: Maurizio Sarri PUBLICATIONxNOTxINxITA

Sarri è stato molto chiaro dicendo che la sua esperienza a Napoli è stata quella emotivamente più coinvolgente. Però lui è un professionista vecchia maniera, dunque sicuramente andrà al Maradona col dente avvelenato, per dimostrare a tutti il suo valore e non perché abbia qualche conto in sospeso con gli azzurri. Altri ex sono Reina e Hysaj: il primo ha già affrontato diverse volte la squadra di Adl, mentre per l’albanese sarà la prima volta, al termine di una settimana molto calda che lo ha visto impegnato a livello giudiziario proprio contro il club per cui ha giocato fino alla scorsa stagione".