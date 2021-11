Il Napoli alza l'offerta, proposto un nuovo contratto a Insigne: i dettagli

Il rinnovo del contratto di Lorenzo Insigne tiene sempre banco in casa Napoli, con il capitano azzurro che resta in scadenza a giugno 2022. Qualche settimana fa il suo agente, Vincenzo Pisacane, aveva rivelato che la proposta avanzata dal club per il rinnovo fosse dimezzata di quasi il 50% rispetto all'attuale stipendio (4,6 milioni, ndr).

FOTO: Getty - Insigne Napoli

Ebbene, secondo quanto riportato su Twitter dal giornalista di tuttomercatoweb.com ed esperto di calciomercato, Niccolò Ceccarini, la società del presidente De Laurentiis avrebbe proposto un nuovo contratto ad Insigne, alzando l'offerta economica. Il Napoli - riferisce il giornalista - pare abbia messo sul piatto il prolungamento a 4 milioni di euro l'anno, bonus compresi.

Ora non resta che capire quale sarà la risposta di Insigne.

ECCO IL TWEET:

Insigne, l’offerta del Napoli arriva a 4 milioni bonus compresi — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) November 27, 2021