VIDEO - Nuovo look per Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne è pronto a tornare in campo domani sera contro la Lazio. Il capitano del Napoli era assente contro lo Spartak Mosca per un problema al ginocchio destro ma ora ha recuperato ed è pronto a riprendersi il posto da titolare sulla fascia sinistra.

Come mostrato sui propri canali social, Insigne ha cambiato look in occasione di Napoli-Lazio in programma domani sera al Maradona.