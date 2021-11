Juventus nei guai: Allegri perde il titolarissimo, esce per infortunio

Piove sul bagnato in casa Juventus. I risultati faticano ad arrivare per i bianconeri che dopo la sonora sconfitta in Champions League vogliono rialzare la testa in campionato e accorciare sempre più la classifica. Al termine del primo tempo contro l'Atalanta, i bianconeri sono sotto 0-1 grazie ad un bellissimo gol di Duvan Zapata.

Juventus Chiesa

Juventus, infortunio Chiesa: le ultime

Ma ci sono altre notizie poco confortanti per la Juventus di Massimiliano Allegri. Federico Chiesa è stato costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Ha zoppicato qualche istante prima di lasciare il campo e ora le sue condizioni saranno da valutare.