Moggi difende la Juventus: "Plusvalenze? Non vedete l'ora, fate sempre così"

La Guardia di Finanza ha aperto un'indagine nei confronti della Juventus per "falso in bilancio". Nelle ultime ore sono state perquisite le sedi della Juventus di Torino e Milano e posti sotto indagine i dirigenti bianconeri. Ai microfoni di notizie.com, Luciano Moggi, storico dirigente bianconero, ha voluto dire la sua sulla questione.

"Un po’ sorrido, ma amaramente e non certo perché sta succedendo questa cosa anche perché ne so poco, ma solo perché attaccare la Juve ormai è un vero e proprio sport nazionale. Non c’è niente da fare, quando accadono cose incredibili ad altri, si tende, non dico a sminuire, ma a fare attenzione ai toni, quando ci sono i bianconeri di mezzo, sembra quasi non si veda l’ora. Era cosi ai miei tempi, è così anche ora".

Moggi: "Meglio capire bene cosa sia successo"

L'ex direttore della Juventus ha "difeso" l'attuale dirigenza bianconera, ricordando il rumore che fecero le indagini a suo carico ai tempi di Calciopoli.

"Non vorrei esprimere giudizi perché mi piace documentarmi e capire bene cosa è successo e cosa appuntano alla Juventus e ai suoi dirigenti. Non voglio fare come gli altri hanno fatto con me, visto che, quando toccò a me, puntarono subito il dito nei miei confronti, dicendo cose riprovevoli che non stavano né in cielo né in terra".