Statua Maradona, commovente omaggio di Bruscolotti e Giordano

Giuseppe Bruscolotti e Bruno Giordano, ex bandiere azzurre, si sono resi autori di un gesto commovente all'esterno dello stadio Maradona quest'oggi.

Statua Maradona

In occasione dell'inaugurazione di una delle statue dedicate al Pibe de Oro nei pressi dell'impianto di Fuorigrotta, i due hanno voluto omaggiare il campione argentino in maniera singolare. Come? Mettendo la fascia di capitano sul braccio della scultura raffigurante Maradona.

Un'iniziativa per onorare uno dei calciatori più iconici della storia di questo sport, che con Bruscolotti e Giordano ha condiviso una fetta importante della sua straordinaria carriera.