Koulibaly: "Abbiamo qualche problema, è evidente ma nessun allarme. Lazio? Lo faremo al 300%"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita contro lo Spartak Mosca, valida per la penultima giornata del girone C di Europa League. Di seguito quanto evidenziato:

“Entriamo timorosi in campo, è successo già nelle ultime partite. Il primo gol ci ha messi in difficoltà, poi dispiace per il secondo: è stato un nostro errore. Difficile vincere quando prendi molti gol”.

“Uno dei migliori Napoli della stagione nella ripresa? Sono d’accordo, abbiamo giocato la palla nello spazio e abbiamo avuto diverse occasioni. Ci sono mancati i primi 15 minuti, ora dobbiamo vincere l’ultima gara per qualificarci”.

Koulibaly

“Sappiamo che ci sono tanti giocatori infortunati ed assenti per il Covid. Tutti meritano di giocare, dobbiamo dimostrare di essere a livello del Napoli. Lavoriamo di squadra. Mettiamo a posto la difesa: prendere 5 gol in 2 partite mi fa arrabbiare. Dobbiamo essere più attenti. Con tante occasioni create potevamo pareggiare. Il loro portiere è stato molto bravo.”.

“Le 300 gare col Napoli? Avrei voluto festeggiare diversamente, ho tanti bei ricordi, Napoli è nel mio cuore. Da domenica contro la Lazio daremo il 300%”.