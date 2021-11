Spartak Mosca, Umyarov: "Abbiamo già battuto il Napoli all'andata, siamo fiduciosi"

Nail Umyarov, centrocampista dello Spartak Mosca, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Napoli, valida per la penultima giornata del girone C. Di seguito quanto evidenziato:

Che atmosfera c'è nella squadra?

"Siamo professionisti, cerchiamo di prepararci al meglio pensando positivo e faremo di tutto per ottenere il risultato".

FOTO: Getty - Umyarov Spartak Mosca

Come vi siete preparati dopo la vittoria dell'andata?

"Mentalmente veniamo da partite senza vincere e quindi vogliamo vincere a tutti i costi, c'è tanta voglia e la speranza c'è, abbiamo vinto lì e ci dà fiducia".

Col Krasnodar hai fatto molto bene.

"Dobbiamo avere sicurezze, fiducia, ma quello arriva quando vinciamo, ora dobbiamo farlo per avere più fiducia. A livello personale non è cambiato molto nel mio gioco".