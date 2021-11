"Bisogna fare i complimenti a De Laurentiis", Spalletti ringrazia il presidente: il motivo

L'allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport, ha parlato delle pesanti assenze di Osimhen e Anguissa della sua squadra, senza però fare drammi. Ecco quanto evidenziato:

Petagna Napoli

"Va richiamata la scelta di De Laurentiis di trattenere gente come Petagna e Ounas, sono tutte qualità che poi ci verranno comode. Abbiamo le possibilità di sopperire a questo momento. Il paradiso è sempre nascosto dietro le difficoltà, non ci arrivi facilmente. Quando ci sono non abbassiamo la testa, andiamo a guardarle negli occhi".