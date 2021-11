La bomba di Buffon: "Sarri alla Juventus si sentiva avvilito, ha avuto attriti con qualcuno"

L'attuale portiere del Parma ed ex della Juventus, Gigi Buffon, è stato ospite del programma Tiki Taka su Italia 1. L'occasione è stata utile per rivelare un retroscena riguardante Maurizio Sarri al tempo in cui sedeva sulla panchina dei bianconeri. Ecco quanto evidenziato:

Maurizio Sarri

"Juventus inallenabile? Sarri ha avuto tantissime difficoltà nei rapporti. Al suo arrivo ha avuto qualche attrito con qualcuno… Dopo 1 mese si è accorto che non avrebbe potuto svolgere il lavoro come lo voleva e per lui era avvilente".