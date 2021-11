Piace anche al Napoli: il Torino ha offerto il prolungamento del contratto a Bremer. I dettagli

Uno dei calciatori che più si sta mettendo in mostra in questa stagione in Serie A è certamente Bremer, difensore del Torino. Il brasiliano classe '97 ha il contratto in scadenza nel 2023, condizione che ovviamente attira tanti estimatori.

FOTO: Getty - Bremer Torino

Secondo quanto riferito su Twitter dal giornalista esperto di calciomercato, Nicolò Schira, il presidente Cairo avrebbe proposto il rinnovo del contratto al proprio centrale prolungando l'accordo fino al 2026.

Da capire le intenzioni di Bremer, che intanto ha registrato gli interessi nei suoi confronti di Inter e Tottenham, oltre quello del Napoli.