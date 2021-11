De Napoli: "Giocare con Maradona? C'è una cosa che mi ha dato più emozioni"

Fernando De Napoli, ex calciatore del Napoli e dell'Avellino, è stato ospite di Contatto Sport su Prima Tivvù dove ha rilasciato delle dichiarazioni su Diego Armando Maradona. Di seguito quanto evidenziato:

"Ho avuto la fortuna di fare due Mondiali e non sono pochi e soprattutto, nel 1986 sono andato in Messico con la maglia dell'Avellino e questo non lo dimenticherò mai. Auguro ad altri giocatori irpini di poterlo fare".

Nando De Napoli

"Maradona? Un onore averlo conosciuto, averci giocato e vincere; è già un anno che è volato via. Manca a tutti. Sono stati anni indimenticabili".

"Vestire la maglia dell'Avellino mi ha dato maggiori emozioni che giocare con Maradona. Questo sì. Non era semplice, uscire da un paese di 2000 abitanti come Chiusano, ed imporsi nel grande calcio. Io giocavo in mezzo alla strada, non c'era neanche il campo all'epoca a Chiusano, mi hanno visto giocare sull'asfalto e sui campi di calcio. Quella maglia dell'Avellino del 1986 ce l'ho ancora conservata, le altre le ho regalate tutte".