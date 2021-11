Euroavversarie, pesanti sconfitte per Spartak Mosca e Legia Varsavia: classifiche disastrose

Se il Napoli non sorride, dopo la sconfitta con l'Inter, le euroavversarie di certo non sorridono. Lo Spartak Mosca, prossimo avversario degli azzurri in Europa League, ha perso contro il Krasnodar per 2-1 e resta addirittura dalla parte destra della classifica.

FOTO: Getty - Legia Varsavia

In crisi ancora più nera il Legia Varsavia, altra eurorivale del Napoli, che ha incassato la decima sconfitta in tredici giornate di campionato. A battere la squadra di Golebiewski è stato questa volta il Gornik Zabrze, che con il 3-2 odierno ha complicato ulteriormente la classifica degli avversari, fanalino di coda in patria insieme al Gornik Leczna.