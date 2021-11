Spalletti: "Lozano? Vuole prendersi delle responsabilità"

Luciano Spalletti, allenatore degli azzurri, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Ritorno al San Siro? Diventa difficile saperlo anche per me, io vivo tutto intensamente, tutto in diretta. Non so come reagirò dopo, proprio perché vivo intensamente il mio passato non è mai passato. Sono state sensazioni bellissime quelle che ho avuto qui, ho trovato un ambiente che mi ha seguito. Si fanno i complimenti a quelli che hanno vinto il campionato lo scorso anno, tutti”.

FOTO: Imago - Spalletti

“Lozano come sta? Lozano è sempre disppnibile, può giocare ed è un bravissimo ragazzo. Quando lo togli a 15 minuti dalla fine vorrebbe rimanere dentro. Lui è un calciatore di quelli che sa ribaltare l’azione, ti crea delle possibilità di apertura. Nonostante le sue caratteristiche tecniche, ha personalità, vuol prendersi responsabilità”.