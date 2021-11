Fabian Ruiz: "Vincere sarà difficile, ma ci proveremo"

Fabian Ruiz, centrocampista azzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Inter-Napoli, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Di seguito quanto evidenziato:

“Noi sappiamo che è una partita molto difficile. Loro sono forti, giochiamo a casa loro, forse hanno qualcosa in più. Noi come in tutte le partite daremo il massimo, proveremo a vincerla anche per i tifosi. Ci proveremo a vincerla, ma sarà difficile, lo sappiamo”.

FOTO: Imago - Fabian Ruiz

“Sappiamo già tutto quello che fa Brozovic, è un grande giocatore. Il mister mi sta aiutando molto, io cerco sempre di fare quello che mi chiede. Speriamo di continuare così perché stiamo andando bene tutti”.