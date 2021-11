Russia, emergenza Covid: decisione drastica del Napoli per la trasferta di Mosca

Il Napoli mercoledì 24 novembre sarà impegnato in Russia contro lo Spartak Mosca per la quinta giornata di Europa League. A causa dell'aumento del numero di contagi da Covid che sta colpendo duramente la Russia, il club azzurro ha deciso di non organizzare eventi pre-partita nella capitale. Ciò significa che non ci saranno né la canonica seduta di allenamento né la conferenza di presentazione del match.

FOTO IMAGO

Dunque, il Napoli arriverà a Mosca direttamente martedì sera ed il giorno dopo lascerà la Russia immediatamente dopo la partita. A riferirlo è il quotidiano russo Sports.