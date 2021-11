Spartak Mosca-Napoli, c'è un dato che fa ben sperare gli azzurri

Dopo la sfida all'Inter di domani sera, il Napoli volerà a Mosca per la quinta giornata di Europa League. Sarà una sfida molto delicata per gli azzurri di Luciano Spalletti perché una vittoria significherebbe avvicinare sensibilmente il primo posto in classifica e il conseguente passaggio diretto agli ottavi di finale.

Napoli Spartak Mosca Europa League

Spartak Mosca-Napoli, i russi perdono in campionato

Lo Spartak Mosca non sta vivendo un buon momento di forma. Il club russo, infatti, nel match di quest'oggi contro il Krasnodar ha perso ancora ed è scivolato al decimo posto in classifica. Il prossimo avversario del Napoli non vince da 5 partite consecutive in campionato e potrebbe vivere ulteriori difficoltà anche mercoledì contro gli azzurri.

Spartak Mosca