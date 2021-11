Spalletti da brividi sui tifosi azzurri: "Chi non lo riconosce non sarà mai fiero"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Inter. Tra i vari temi affrontati, l'allenatore azzurro si è soffermato anche sul calore dei tifosi partenopei. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago - Spalletti

“Io non ho da far valere nessuna rivincita. Devo fare qualcosa soprattutto per le persone che ci amano e che ci seguono. La dignità è battersi per chi ti vuole bene, non per essere famoso. Abbiamo una città dietro che freme, mi ha detto Santoro che alla partenza ci saranno 1000 persone per salutarci, si sente che la vivono così anche se rimangono a casa, ma organizzano da giorni per essere tutti insieme: è una roba che ci deve per forza far riflettere sul nostro comportamento, chi non la sa riconoscere è segno che non sarà mai fiero".