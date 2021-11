Spalletti svela: "Koulibaly ha sentito dolore in allenamento: sapete cos'è successo?"

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato contro l'Inter. Tra i vari temi affrontati, l'allenatore azzurro si è soffermato anche sull'importanza di Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato:

FOTO: Imago - Koulibaly

“Questa settimana è andato in scivolata e gli si è incastrato un piede, ha sentito dolore al ginocchio. Si è fermato l’allenamento, in un attimo c’erano anche i magazzinieri intorno a lui, assieme ai calciatori. Tutti erano in attesa di sapere come si sentiva lui per vedere se rientrava oppure no: è stato fuori 3 minuti e gli altri hanno aspettato altrettanto. Lui è una persona straordinaria, ne ho avuti di calciatori così: sono stato fortunato, ma la fortuna non ha finito di riservarmi qualcosa”.