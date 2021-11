Milan travolto dalla Fiorentina, il Napoli "sorride": la nuova classifica

Domani sera il Napoli affronterà l'Inter a San Siro con un importante vantaggio in classifica rispetto alle rivali. Il match di questa sera tra Fiorentina e Milan è un grande assist per gli azzurri di Luciano Spalletti per cercare di staccare i rossoneri e confermarsin in testa alla classifica, in solitaria.

Classifica Serie A

Classifica Serie A: perde il Milan, vince la Juventus

Nel pomeriggio la Juventus ha battuto la Lazio e si è portata a quota 21 punti in classifica, a -4 dalla zona Champions League e a -11 dalla vetta (con il Napoli con una partita in meno). In serata, invece, il Milan soccombe 4-3 sotto i colpi della Fiorentina e perde per la prima volta in campionato. Domani il Napoli ha la grande opportunità di staccare il Milan.