L'ex azzurro sul Napoli: "Ho un solo grande rimpianto, non sarei dovuto andare via"

Goran Pandev, attaccante del Genoa ed ex Napoli, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche della sua esperienza in maglia azzurra. Di seguito quanto evidenziato:

"Forse non avrei dovuto lasciare il Napoli. Fui precipitoso dopo il cambio tra Mazzarri e Benitez. Volevo giocare di più e accettai l’offerta del Galatasaray. Per fortuna ho fatto in tempo a tornare in Italia, grazie al Genoa".

FOTO: Imago - Pandev

Pandev sul Napoli di Spalletti

"Il Napoli vincerà lo scudetto? Penso di sì. Hanno la società, la squadra, l’allenatore, l’ambiente. Glielo auguro".