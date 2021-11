De Laurentiis: "Deciso dove posizioneremo la statua di Maradona. Inter-Napoli allo stadio? Ho un rito scaramantico"

Il Napoli accoglierà nuovamente Diego Armando Maradona in quello che oggi è il suo stadio. Prima della partita contro la Lazio del prossimo 28 novembre, infatti, la statua realizzata per Maradona sarà presentata a tutti i tifosi presneti nell'impianto sportivo e resterà lì custodita. Oggi è stata conclusa e perfezionata e a margine dell'opera, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Dove sarà posizionata la statua di Maradona? "Con ogni probabilità verranno realizzate diverse copie, la versione originale dovrebbe essere sicuramente sistemata all’interno degli spogliatoi in modo che i calciatori possano ammirarla prima di scendere in campo”.

Napoli, De Laurentiis

De Laurentiis: "Preoccupato per la trasferta di Mosca. Inter-Napoli? Non ci sarò per scaramanzia"

Inoltre il presidente del Napoli ha parlato delle prossime sfide che vedranno gli azzurri impegnati in gare molto complesse e decisive per il futuro.

Soddisfatto della prevendita di Napoli-Lazio? “L’attuale andamento delle vendite mi soddisfa, ma c’è ancora disponibilità di tagliandi e dunque invito tutti i tifosi a venire perchè sarà una serata speciale sia per la celebrazione in onore di Diego che per il valore della partita che giocheremo. Mi auguro che presto sarà possibile visitare lo stadio Maradona sette giorni alla settimana e non soltanto in occasione delle partite. Fa piacere che il CTS abbia confermato la capienza degli stadi al 75%, ma invito tutti a non accalcarsi eccessivamente e a rispettare le norme di distanziamento.

Preoccupato per la trasferta a Mosca visto il Covid-19? “C’è grande apprensione. Già diverse settimane fa avevo proposto alla UEFA di trovare una soluzione che garantisse maggiore sicurezza e di disputare la gara in campo neutro, ma la mia idea non è stata presa in considerazione”.

Domani sarà a Milano per Inter-Napoli? “Dopo la sconfitta in Finale di Supercoppa della scorsa stagione ho deciso di non andare più in trasferta per scaramanzia. Le gare in trasferta le guardo sempre con gli stessi amici e senza mai cambiare cibo”.