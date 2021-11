Dalla radio ufficiale lanciano l'allarme: "Grande apprensione dal Napoli per l'esito dei tamponi"

Carlo Alvino ha parlato in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli di Matteo Politano, risultato positivo al Covid qualche ora fa. Di seguito quanto evidenziato:

"Dopo la positività di Matteo Politano, c'è grande apprensione in casa Napoli alla vigilia della partita di domani contro l'Inter di Inzaghi. Facciamo i debiti scongiuri, tra qualche ora scopriremo tutto, arriverà l'esito dei tamponi. Poi si partirà per Milano, sperando che il problema sia limitato a lui soltanto. Staremo a vedere. Ieri il calciatore era in grande forma, pronto a scendere in campo".

FOTO: Imago - Politano

"Atteggiamento autolesionista dei tifosi del Napoli contro Politano. Da stamattina leggo grandi Sherlock Holmes che cercano di capire da dove abbia preso il Covid. Con Politano il Napoli aveva grandi chances di portare a casa il risultato, ora resta una partita difficile ancor di più senza l'esterno azzurro".