Buio Leicester, l'avversaria europea del Napoli crolla: sconfitta per 0-3 contro il Chelsea

Stagione complicata per il Leicester. Le Foxes sono in piena lotta con il Napoli per il passaggio del turno in Europa League, ma in campionato stanno faticando e non poco.

FOTO: Imago - Tifosi Leicester

Oggi, in casa contro il Chelsea, è arrivata la quinta sconfitta in campionato: i Blues si sono imposti con un tondo 0-3 frutto delle reti di Rudiger, Kanté e Pulisic. Il Leicester occupa attualmente il dodicesimo posto in classifica, a 7 punti dalla zona retrocessione.