"Il Napoli vincerà lo scudetto, vi dico perché", la previsione del direttore sportivo!

Il direttore sportivo Walter Sabatini ha rilasciato una lunga intervista a Mediagol, nel corso della quale ha parlato della corsa scudetto. Ecco quanto evidenziato:

"Napoli e Milan principali candidate allo scudetto? Penso che il Napoli vincerà lo Scudetto anche se a Milano ho tanti amici, sono certo che gli azzurri possano vincere con Luciano (Spalletti, ndr) alla guida questo titolo. Ne sarei davvero felice, lo sarei anche se potessero farlo Maldini e Massara a Milano con Pioli che è anche passato da Palermo. In rosanero non è stato molto fortunato, ma poi ha avuto la competenza, il raziocinio e la capacità di costruirsi una carriera importante.

FOTO: Getty - Walter Sabatini

Sono in grande crisi di coscienza per quanto riguarda la mia previsione sulla squadra vincitrice del titolo: dal punto di vista sportivo dico Napoli, il cuore mi farebbe rimettere in gioco tutto. Credo però che vinca il Napoli dall'alto della grandissima genialità di Spalletti nel gestire una squadra e le risorse che ha a disposizione".