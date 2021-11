Deve giocare contro il Napoli: sarà processato per tentato omicidio!

Uno degli avversari del Napoli nelle prossime settimane non sta passando ore tranquille. Parliamo di Quincy Promes, attaccante dello Spartak Mosca, prossimo avversario dei partenopei in Europa League.

Il calciatore olandese, infatti, era sotto indagine a causa dell'accusa da parte di un familiare di aver provato ad accoltellarlo, fatto per cui lo scorso dicembre (quando vestiva ancora la maglia dell'Ajax, ndr) erano anche scattate le manette.

Promes Spartak Mosca

Secondo quanto riferisce il The Telegraph, la polizia - che concluso le indagini a maggio - aveva inoltrato il fascicolo al pubblico ministero di Amsterdam. La procura ha poi effettuato nuove indagini che adesso hanno portato all'accusa di tentato omicidio o aggressione aggravata. In caso di accoltellamento comporta una pena detentiva da 24 a 42 mesi. Non è ancora noto quando la causa sarà processata.

L'avvocato Yehudi Moszkowicz, ovvero il legale che assiste la vittima, ha spiegato: "La decisione di citare in giudizio Promes è l'unica decisione giusta. Dopo aver preso atto del fascicolo, chiederemo anche alla Procura di perseguire l'indagato per tentato omicidio. Se necessario, andremo in tribunale per questo".

La vittima, intanto, ha chiesto il sequestro di un'abitazione di proprietà di Promes in un procedimento civile. Ciò è stato fatto a garanzia di un'imminente richiesta di risarcimento danni.