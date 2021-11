Politano ammette: il vero punto di forza del Napoli di quest'anno

L'attaccante del Napoli, Matteo Politano, ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli parlando di vari argomenti. Tra questi non è mancato un passaggio su Spalletti e sul reale punto di forza della squadra azzurra. Ecco quanto evidenziato:

Politano Koulibaly

"Spalletti ha molto entusiasmo, è molto carico. È uno che lavora tanto sul campo e la domenica, infatti, si vedono i risultati. Quest’anno il nostro punto di forza è la difesa. Abbiamo tanta qualità davanti, in fase offensiva, ma è fondamentale non subire goal. Riusciamo a rimanere compatti, mentre magari l’anno scorso andavamo in tilt. Stiamo cercando di dare continuità ai risultati e al gioco".