"Napoli, i grandi calciatori": Mertens ospite d'onore alla presentazione del libro di Valter De Maggio

Quest'oggi Valter De Maggio, giornalista napoletano, ha tenuto una conferenza stampa di presentazione del suo nuovo libro "Napoli, i grandi calciatori". Il libro è parte di una collana dedicata alla passione per il calcio. Il Napoli è raccontato attraverso le storie mitiche di grandi campioni, giocatori che hanno brillato in campo e nella vita, diventando vere leggende nella memoria degli appassionati di tutte le età.

La conferenza stampa ha avuto luogo Al "Tennis Club Napoli", a Viale Dohrn, alla Villa Comunale di Napoli. De Maggio ha ospitato in questa occasione Achille Lauro, socio fondatore della SSC Napoli; Carlo Alvino, Ida Di Martino e Decibel Bellini.

Ospiti d'onore, inoltre, due grandi campioni della storia del Napoli: Nando De Napoli e Dries Mertens. Il belga in particolare è arrivato in anticipo per scattare foto con i bambini presenti nel Tennis Club ed ha poi parlato in conferenza, scherzando sul libro.