Mertens da brividi: "Maradona sarà sempre vivo, vi garantisco una cosa"

Dries Mertens, ospite alla presentazione del libro "Napoli, i grandi campioni" di Valter De Maggio, ha espresso alcune parole riguardo la scomparsa di Diego Armando Maradona. Queste le sue parole:

"Per prima cosa voglio fare le mie condoglianze ad Hugo Maradona, so quanto è difficile e lo comprendo. Posso solo dire che all'interno dello spogliatoio, nella città di Napoli e in tutto il mondo: Maradona sarà sempre vivo. Posso garantire che noi parliamo spesso di Diego per leggere ed imparare da una persona che ha fatto vincere il Napoli, noi siamo innamorati di lui. Quando passeggio per il centro penso che sia una cosa bella, che qua stai a casa. Devi goderti questi momenti anche se so che non è facile, è molto dura e ti faccio le mie condoglianze ma Maradona è sempre vivo".