"Cambiamo la copertina e poi lo leggo!": il siparietto di Mertens

Alla presentazione del nuovo libro "Napoli, i grandi calciatori", di Valter De Maggio, ha presenziato da ospite Dries Mertens. La conferenza stampa, tenutasi nella Villa Comunale a Napoli, è stata un'occasione per un incontro ravvicinato con il bomber belga.

Il centravanti azzurro si è reso tra l'altro protagonista di un siparietto divertente. Dopo aver preso il libro, ha commentato la copertina scherzando sulla sua assenza.

"Qui non ci sono, qui non ci sono... Non va bene! Cambiamo la copertina, poi lo leggo!" ha dichiarato, ironicamente, l'attaccante del Napoli.