Ha svolto l'intero allenamento con i compagni: importante recupero per il Napoli

Importante notizia comunicata dal Napoli. Luciano Spalletti recupera un'altra pedina in vista del tour de force a cui sarà costretto a sottoporsi la sua squadra fino alla sosta di Natale.

FOTO: SSC Napoli - Malcuit Napoli allenamento

Infatti, come riferito sul sito ufficiale del club, Kevin Malcuit ha svolto l'intera seduta di allenamento con i compagni. Il terzino francese è così sulla totale via del recupero e potrà essere utilizzato, all'occorrenza, per far rifiatare Di Lorenzo.