Playoff Mondiale Italia, la FIGC ha già scelto lo stadio!

L'Italia dovrà disputare, il 24 o il 25 marzo, la semifinale dei playoff per accedere ai mondiali in Qatar. Essendo testa di serie, giocherà in casa la prima partita.

Secondo il Corriere dello Sport, la Federcalcio ha scelto l'Olimpico di Roma, per capienza, calore e logistica rispetto a Coverciano.

Italia playoff Mondiali

Le procedure per ottenerne la disponibilità sono state avviate.