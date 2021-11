Le parole sul Napoli fanno discutere: sfogo in diretta di Raffaele Auriemma contro Lozano

Stanno facendo discutere, e non poco, le dichiarazioni rilasciate in Messico da Hirving Lozano, in cui esprime il desiderio di "voler giocare in un club più grande del Napoli". A commentare le parole dell'attaccante è stato anche il giornalista Raffaele Auriemma nel corso di Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

Lozano Napoli

"Lozano vuole andare in un club più grande? Ma meritati prima il Napoli! Dimostra prima di essere all'altezza di questa maglia. Poi, come accaduto in passato a Lavezzi, Cavani e Higuain, arriverà il club più grande, ma non mi pare che fin qui Lozano abbia dimostrato di meritare di più.

Abbiamo una sola garanzia che si chiama Luciano Spalletti. La certezza è che, se stai meglio del tuo compagno, giochi sempre. Evidentemente Lozano non sta meglio di Politano, perché non posso proprio pensare che Spalletti abbia qualcosa contro di lui".