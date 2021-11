Il dirigente boccia Lozano: "Non ha fatto nulla per ambire a grandissimi club. Esagerati 50 milioni per il suo acquisto"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Pietro Lo Monaco, dirigente. Ecco quanto evidenziato:

"Chi sta messo meglio con le alternative? Il Napoli, è più vario e ha giocatori più integri. Speriamo che la differenza possano farla gli uomini che giocano meno perché con gli impegni ravvicinati avere una rosa adeguata è importante. Noi facciamo un campionato dove gare cuscinetto non esistono. Una squadra di testa può tranquillamente perdere contro lo Spezia, non è il campionato più bello ma quello più difficile. La piccola può procurare problemi alla grande. Al di là di questo, ogni gara è importante per arrivare alla fine. Non è facile risucchiare 7-8 punti a una squadra, quindi il duello Scudetto si sta delineando chiaro tra Milan e Napoli.

Lozano Napoli

Le dichiarazioni di Lozano? Penso che anche le parole vadano pesate. Il giocatore già gioca in una grande squadra, mi sembra che al momento non è che abbia fatto chissà cosa per poter ambire al Real Madrid o al Manchester City. Io la vedrei più come un desiderio futuro del giocatore di approdare in uno di quei 2-3 club di assoluto livello ma senza nulla togliere al Napoli. C'è da dire che lui ha delle scusanti, nel senso che ha fatto bene finora a Napoli, si è ben comportato. Poi 50 milioni per me sono un'enormità e ritengo Lozano sia un giocatore sotto questa cifra come valutazione. Al PSV giocava a sinistra, spazio inaccessibile a Napoli per via di Insigne. Si è ritagliato uno spazio a destra ma da qui ad avere alte ambizioni...".