Delusione anche per Zielinski in Nazionale: il polacco entra solo nella ripresa

La Polonia si giocherà l'accesso a Qatar 2022 agli spareggi del prossimo marzo, proprio come l'Italia. Ininfluente la sconfitta interna per 1-2 contro l'Ungheria dato che i polacchi avrebbero dovuto vincere e sperare in una sconfitta dell'Inghilterra contro San Marino.

Polonia, Zielinki

Nella Polonia c'era ovviamente anche il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski. Inizialmente lasciato in panchina dal suo c.t per poi subentrare a Moder all'intervallo, con la sua Nazionale sotto di 1-0.

Classifica girone

Questa la classifica finale del girone che vede l'Inghilterra staccare il pass diretto per Qatar 2022 e la Polonia giocarsi tutto nei playoff dove potrebbe incrociare anche l'Italia.

Inghilterra 26

Polonia 20

Albania 18

Ungheria 17

Andorra 7

San Marino 0