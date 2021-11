Nuova modalità per i play off: le regole e possibili avversarie dell'Italia

Il mancato successo e di conseguenza la mancata qualificazione dretta ai Mondiali di Qatar è costata cara all’Italia. Gli azzurri dovranno provare l’ultimo disperato tentativo per accedere al torneo passando per i playoff.

Portogallo, Svezia, Finlandia, Galles, Scozia, Turchia, Russia, Polonia e Macedonia del Nord. Sono queste le possibili avversarie della nostra Nazionale che, per la seconda volta di fila, fallisce il passaggio diretto alla competizione più prestigiosa al mondo.

Playoff Mondiali: come funzionano

Recentemente la formula è stata cambiata. Infatti anche ai Playoff per i Mondiali in Qatar bisognerà passare da ulteriori gironi. Come ben si sa, a questi gironi accederanno le seconde classificate dei dieci gruppi delle qualificazioni, insieme con le due migliori squadre dell’ultima edizione della Nations League che ancora non si son qualificate per i Mondiali.

In pratica, dodici nazionali si scontreranno ulteriormente in tre gironi composti da quattro squadre l’uno.

Tramite un sorteggio (si svolgerà il 26 novembre a Zurigo) in ciascun girone ci saranno due teste di serie e due che non lo sono. Le prime due andranno a sfidare le altre due in semifinale su gara unica. Da qui verranno poi decretate le due sfidanti che si batteranno in finale, anche questa su gara unica.

Le semifinali si svolgeranno il 24 e il 25 marzo in particolare e le finali il 28/29 sempre di marzo. Da questi tre gironi usciranno di conseguenza le ultime tre squadre qualificate a Qatar 2022 per quanto riguarda l’Europa.