Immobile ci sarà contro il Napoli? La risposta dell'attaccante

L'infortunio di Ciro Immobile preoccupa la Lazio e Maurizio Sarri. Il bomber ha saltato gli impegni con l'Italia per recuperare da un problema muscolare e il suo recupero è in dubbio per le prossime settimane.

Ciro Immobile Lazio

Infortunio Immobile, torna già contro la Juventus?

Ciro Immobile potrebbe tentare il recupero lampo. Il suo infortunio sembra meno grave del previsto dalle parole dello stesso attaccante a margine dell'evento al Vaticano "Fratelli tutti". Il bomber della Lazio ha rivelato a un tifoso biancoceleste che gli chiedeva se fosse pronto contro la Juventus: "Speriamo, ci proviamo".