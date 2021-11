Nazionali, anche Rrahmani in gol: il suo Kosovo pareggia 1-1 [VIDEO]

La sosta per le Nazionali volge al termine per i 14 calciatori del Napoli impegnati con i propri Paesi. In serata sono arrivate ottime notizie per gli azzurri che hanno disputato partite di alto livello dal punto di vista individuale.

Rrahmani Kosovo

Rrahmani in gol con il Kosovo

Amir Rrahmani è andato a segno con il Kosovo nella gara di qualificazione per i Mondiali di Qatar 2022. Il difensore centrale del Napoli si è inserito perfettamente in area di rigore sull'assist di Zhegrova e ha trovato il gol del pareggio in spaccata. A poco è valso perché il Kosovo ha terminato all'ultimo posto il girone con appena 5 punti.

WHAT A GOAL AND ASSIST! 😍



Zhegrova to Rrahmani 🙌



📸 [@arlindsadiku89]pic.twitter.com/Wcigng1Zy6 — Dardanian Footy (@DardanianFooty) November 14, 2021