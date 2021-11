Elmas, gol e prestazioni eccellenti: il "diamante" nella lista delle big d'Europa

Elif Elmas è uno dei calciatori del Napoli che più sta crescendo con Luciano Spalletti. Il centrocampista macedone è un vero e proprio jolly per gli azzurri. Viene utilizzato in mediana, da trequartista puro, da mezzala e anche da esterno d'attacco e le sue prestazioni stanno migliorando di settimana in settimana.

Calciomercato Napoli Elmas

Calciomercato Napoli, Real Madrid e Barcellona su Elmas

Le prestazioni di Elmas con il Napoli e con la Macedonia (doppietta questa sera contro Islanda), non sono passate inosservate e pare che le big d'Europa lo abbiano messo nel mirino.

Secondo quanto riferito da TMW, infatti, Real Madrid e Barcellona sono pronte a darsi battaglia per Elmas. Carlo Ancelotti conosce molto bene le qualità del macedone ma anche Xavi è un suo grande estimatore. Il Napoli, chiaramente, non ha intenzione di cederlo ed è felice di poter puntare ancora sul "diamante" classe '99 con il contratto in scadenza nel 2025.