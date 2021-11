VIDEO - Gioia Anguissa: gran gol del centrocampista azzurro con il Camerun

Gran gol di André Zambo Anguissa con il suo Camerun. Al 42' della sfida contro il Malawi, valida per la qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar, il centrocampista del Napoli ha tirato una botta dal limite dell'area sugli sviluppi di un calcio d'angolo e non ha lasciato scampo al portiere della squadra di casa. All'intervallo il Camerun conduce per 2 a 0.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO: https://twitter.com/DidierLefa/status/1459517351808884748