Sconcerti non ha dubbi: "Insigne? Ieri in campo non c'è stato!"

Mario Sconcerti ha scritto della prestazione dell'Italia nella partita di ieri contro la Svizzera sulle pagine del Corriere della Sera. In particolare, il noto giornalista si è soffermato sulla performance di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato:

"Stavolta non può essere nemmeno colpa di Immobile, anzi molto rimpianto. È mancato Chiesa, anche se è stato l’unico che ha tirato; non c’è stato Insigne, era attesa l’assenza di Belotti, ma non così totale, poco ha dato Barella, normale è rimasto Jorginho che ha dato ordine contro un avversario ordinato, cioè il minimo".

FOTO: Imago - Insigne Italia

“È come se avessimo la stessa involuzione della Juve, manca costruzione di gioco dal basso e chi possa riempire la parte finale del gioco. La bella Italia si è persa quando è uscito Spinazzola quattro mesi fa. Senza il giocatore che permetteva due ruoli e molti schemi, siamo scoloriti in fretta. Oggi siamo come gli altri, ma ci basta ancora battere gli irlandesi per andare al Mondiale. Non può essere così difficile".