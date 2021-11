OJEDA NAPOLI - Martin Ojeda è un calciatore argentino, attaccante del Deportivo Godoy Cruz. Si tratta di un classe 1998 con le doti del classico numero 10. Dieci come i gol realizzati fino a questo momento con la maglia del suo attuale club in diciotto partite disputate.

Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, Ojeda sarebbe finito nel mirino di diversi club, con alcuni club messicani e americani che si sarebbero già mossi avanzando qualche offerta. La volontà dell'argentino però pare essere una destinazione europea. Anche in Italia ci sono due società interessate che stanno monitorando Ojeda, si tratta del Napoli e dell'Udinese. Gli azzurri al momento, così come per Federico Gatti, tengono d'occhio le sue prestazioni, attendendo probabilmente la giusta occasione per farsi avanti.

Ojeda Napoli costo cartellino

Il giocatore extracomunitario è già a lavoro per acquisire definitivamente il passaporto comunitario nei prossimi mesi, così da poter aprire ad un eventuale trasferimento. Il costo del suo cartellino al momento si aggira attorno ad una cifra che va tra i 4 e i 5 milioni di euro, prezzo sicuramente accessibile.

Ojeda capocannoniere del campionato argentino

Il Ferro Carril Oeste è considerato il punto di partenza della carriera e della storia di Martín Ojeda, che ora milita nel Godoy Cruz, squadra di cui è il capocannoniere nel campionato argentino con dieci gol messi a segno finora, alla pari dell'eterno Josè Sand, quarantunenne centravanti del Lanus. Ojeda può essere considerato un’ala da 4-3-3, ma nella squadra allenata da Diego Flores segna con la regolarità di una prima punta. Tre doppiette in quattordici partite: contro il River Plate, il Gimnasia y Esgrima e il Newell’s Old Boys. Ama partire largo sulla fascia destra per tagliare verso l’area e sfruttare il suo mancino: una posizione che gli aveva trovato Sebastián Méndez, predecessore di Flores. Maglia numero 11, un metro e 79, ventidue anni, mancino puro che sembra promettere molto bene.