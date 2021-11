NINO D'ANGELO VERISSIMO - Oggi pomeriggio, andrà in onda su Verissimo a Canale 5, un'emozionante intervista al cantante napoletano Nino D'Angelo. Queste le anticipazioni.

Nino D'Angelo Verissimo

Intervista Nino D'Angelo, le anticipazioni

Nell'intervista rilasciata a Verissimo, Nino D'Angelo ha parlato di quel giorno di più di trent'anni fa in cui decise di lasciare Napoli, a causa di alcuni spari contro la sua abitazione: “Quella scelta mi ha fatto molto male perché non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli, che per fortuna è una piccola parte. È stato il momento più brutto della mia vita. Però l’ho affrontato, ora mi divido e vivo un po’ a Roma e un po’ a Casoria. Hanno sparato dentro casa mia perché volevano i soldi: è stata un’estorsione, una cosa vomitevole. Più che spaventato, mi sono offeso perché non avevo preso niente a nessuno e ho sempre aiutato chi aveva bisogno. Mia moglie invece ha avuto molta paura ed è stata lei a voler cambiare città. E io non potevo perdere la mia famiglia”.

Il cantante napoletano ha parlato anche del momento di depressione affrontato nel primo lockdown e delle difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della pandemia: “Vivere in modo improvvisato non è vivere. Il primo lockdown l’ho vissuto molto male, non avevo alcuna intenzione di scrivere canzoni. Pensavo solo a far stare bene la famiglia, soprattutto i miei figli. Poi ho visto il murales che mi hanno dedicato e quel gesto mi ha spronato a fare questo disco che è stato il più difficile della mia carriera. Scrivere di vita quando vicino a te c’è la morte è complicato”.