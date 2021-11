Emergenza in casa Inter: un titolare a rischio per la sfida contro il Napoli

Edin Dzeko potrebbe saltare la prossima sfida di campionato contro il Napoli. Dal ritiro della sua Nazionale, la punta bosniaca ha annuciato su Instagram la sua assenza in occasione della gara contro la Finlandia valida per le qualificazioni ai mondiali in Qatar.

L'attaccante dell'Inter aveva accusato un risentimento muscolare al flessore della coscia durante il derby contro il Milan. Di seguito il messaggio pubblicato sul noto social network:

FOTO: Imago - Dzeko

"Nonostante il grande desiderio e gli sforzi dello staff medico, abbiamo comunque fallito nei nostri sforzi congiunti per essere pronti per la partita contro la Finlandia. So però che i ragazzi faranno del loro meglio per vincere e che lasceranno in campo l'ultimo briciolo di forza per un risultato favorevole. Invito i tifosi a supportare i ragazzi insieme, come mai prima d'ora, perché hanno davvero bisogno di supporto e sono sicuro che questo darà loro più forza per il miglior risultato in campo!

Buona fortuna ragazzi, andiamo a vincere. Possiamo farlo insieme!".