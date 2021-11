Ancora un infortunio per l'Italia: si ferma anche il difensore

Ancora guai per la Nazionale italiana. Secondo quanto riportato dalla redazione di SkySport, dopo gli infortuni di Chiellini, Immobile, Zaniolo, Pellegrini e Bastoni, si ferma anche Davide Calabria.

FOTO: Imago - Calabria Italia

Il terzino del Milan avrebbe accusato un problema al polpaccio, per cui sarà costretto a lasciare il ritiro azzurro a breve. Si allunga ulteriormente, quindi, la lista degli indisponibili per Roberto Mancini. Lunedì l'Italia se la vedrà contro l'Irlanda del Nord nella sfida decisiva per la qualificazione al mondiale in Qatar del prossimo anno.