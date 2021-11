Addio a Giampiero Galeazzi: succederà questa sera all'Olimpico prima di Italia-Svizzera

La scomparsa del giornalista RAI Giampiero Galeazzi ha toccato un po' tutti. Storiche le sue telecronache riguardanti il canottaggio, quelle del tennis e della Coppa Davis, ma anche il racconto del primo scudetto del Napoli negli spogliatoi.

Il giornalista sarà così ricordato anche questa sera allo stadio Olimpico, dove è in programma il match tra Italia e Svizzera, con delle foto sul maxischermo e un annuncio prima del fischio d'inizio.

Giampiero Galeazzi

"Sono certa che stasera anche lo Stadio Olimpico saprà ricordarti per come meriti", aveva dichiarato stamane in un tweet la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali in riferimento alla scomparsa dello storico giornalista della Rai.