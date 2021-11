Grave lutto nel mondo del giornalismo: a 75 anni si è spento Giampiero Galeazzi

Lutto nel mondo del giornalismo sportivo. Si è spento stamane, a 75 anni Giampiero Galeazzi: il giornalista sportivo della Rai ed ex canottiere era malato da tempo.

Giampiero Galeazzi

Oltre per il suo lavoro in ambito calcistico, lo si ricorda per le telecronache di grandissime imprese sportive, soprattutto alle Olimpiadi con i fratelli Abbagnale, ovviamente nella disciplina che tanto amava, il canottaggio.

Storiche, in particolare a Napoli, le interviste da inviato nello spogliatoio dei partenopei dopo la vittoria dello scudetto.