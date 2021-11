Ufficiale, stabilite sede e data: quando si giocherà la Supercoppa Italiana

Dopo tante ipotesi, finalmente la Lega Serie A ha deciso ufficialmente la sede della Supercoppa Italiana 2021. La sfida tra Inter, campione d’Italia, e Juventus, vincitrice dell’ultima edizione della Coppa Italia, si giocherà mercoledì 12 gennaio 2022 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e non, come si era prefissato, in Arabia Saudita.

Supercoppa Italiana

Saltano, dunque, le ipotesi di vedere il match allo stadio Olimpico di Roma perché potenzialmente occupato dalle squadre della capitale che giocheranno la Coppa Italia. Così come sfuma ufficialmente l'ipotesi di giocare la gara il 6 gennaio, spostando poi il match tra Juventus e Napoli di campionato.

Inter e Juventus, impegnate nella sfida, giocheranno invece il proprio match di Coppa Italia il weekend successivo.