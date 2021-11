Reinildo Mandava, l'agente: "Osimhen gli ha parlato benissimo di Napoli. Ho sentito Giuntoli più volte per svariati giocatori"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Manuel Thomas, agente di Reinildo Mandava, terzino del Lille finito nel mirino del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

"Lui sta bene, gioca in Nazionale. Non è una grande Nazionale ma è comunque importante difendere i colori del suo Paese, il Mozambico. Abbiamo avuto diversi approcci con vari club ma il giocatore è al 100% concentrato sul Lille. Poi se ne parlerà. Per il momento ci sono stati approcci, quindi nulla di confermato, Reinildo non ha scelto la prossima squadra. Restare al Lille? Nel calcio non si può mai sapere ma per ora il contratto non è stato rinnovato. Le cose del calcio sono sempre in movimento, non c'è chiusura nei confronti del Lille.

Reinildo Mandava Lille

Reinildo guarda le partite di molti campionati top tra cui quello italiano. Osimhen? Sono grandi amici, lui gli ha raccontato cose bellissime sul Napoli, si sta trovando molto bene. Mia opinione personale: considero Napoli perché ci ha giocato il Dio del calcio Maradona, il più grande di sempre. C'è un fascino particolare in questo club. Nel calcio tutto può succedere, potrebbe lasciare il Lille a gennaio ma dipenderà da determinate condizioni. L'unica certezza è che c'è un contratto con il Lille fino a fine stagione.

Lui difende molto bene ma non è un terzino sinistro, in realtà è un'ala sinistra. Con una squadra molto offensivo può essere però un terzino. Il Napoli lo cercava? Quello che è passato è passato, guardiamo al presente. Ma posso dire che il ragazzo ha una grande mentalità e vuole diventare un grande giocatore. Giuntoli? Lo conosco, grande persona e penso che sia uno dei migliori direttori sportivi che io conosca. Sono nel calcio, quindi devo conoscere persone del genere. Professionalmente lui è molto bravo. Ho avuto molte telefonate con lui per svariati giocatori che potrebbero interessare a Napoli. Ovviamente non ho parlato soltanto con lui ma con molti club".